وزير الصحة يبحث مع ممثلي "الأهلي كابيتال" فرص الاستثمار في القطاع الصحي

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور كريم سعادة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال والتي تُعد الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث تعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، يأتي ذلك اللقاء في إطار المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لدعم القطاع الصحي.

وبحسب بيان، في مستهل اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية الوطنية بين الجانبين، بما يتسق مع رؤية الدولة لتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يساهم في حصول المواطن المصري علي رعاية صحية شاملة.

عبدالغفار: الدولة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في القطاع الصحي

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير أن الدولة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في القطاع الصحي، وأن الوزارة تسعى نحو تعزيز الاستثمار في القطاع الصحى من خلال جذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، لافتًا الى حديثه عن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لاسيما في إطار خطة الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية ،تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة قانون الالتزام بالمرافق العامة والذي يهدف إلى تيسير وتسهيل إجراءات الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصحية، حيث شدد الوزير على تذليل اي تحديات قد تواجه الاستثمار في القطاع الصحي.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق إلى بحث الرؤية المستقبلية للاستثمار في تطوير خدمات الأشعة في عدد من المنشآت الطبية، مما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من كافة إمكانات المنظومة الصحية المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم سعادة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في القطاع الصحي في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الصحة يأتي انطلاقًا من حرص الشركة للتواجد بشكل فعال في قطاع الرعاية الصحية، باعتباره ركيزة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا تطلعه لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

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