دعم الأكثر احتياجًا صحيًّا ومصابي غزة.. تفاصيل تعاون "مرسال" مع هيئة الرعاية الصحية

كتب- محمدعبدالناصر:

وقَّعَت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ يهدف إلى التركيز على الأنشطة المشتركة بين الهيئة والمؤسسة في مشروعات الصحة؛ وبخاصة التوعية الصحية وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للفئات الأكثر احتياجًا والفئات المستضعفة؛ مثل اللاجئين والنازحين والمصابين من غزة والسودان، وغيرهم.

وقَّع البرتوكول عن مؤسسة مرسال هبة راشد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعن هيئة الرعاية الصحية د.أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وبحضور د.أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتم توقيع البروتوكول في إطار فاعليات المؤتمر السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية، برعاية د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، ووزيرة التضامن الاجتماعي د.مايا مرسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني.

يأتي البروتوكول في إطار إدراك الأطراف أهمية اتخاذ خطوات مشتركة بينهم، لتحسين منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.

ويتضمن البروتوكول التعاون في مجالات تقديم الخدمات الصحية والاستفادة من خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الخدمات الصحية الحديثة والتغطية الصحية الشاملة، وإدارة وتشغيل المشروع.

ويتضمن البروتوكول أيضًا المشاركة في الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات والمعارض التي ينظمها أي الطرفين وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة من كل منهما المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية والعلمية بينهما، حسب التخصصات والإمكانات المتاحة.