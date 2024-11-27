الزراعة تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آلية تنفيذ 35 مشروعًا اقتصاديا

كتب-عمرو صالح:

التقي الدكتور سعد موسى رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والعلاقات الزراعية الخارجية مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة البرامج المعنية بالسياسات الزراعية ومستقبل الزراعة والغذاء في مصر"

القطاع الزراعي المصري

أشار "موسى" إلى أن اجتماع اليوم يأتي في ضوء التعرف على التقدم المحرز فيما يتعلق بالتقرير الخاص بمراجعة السياسات بالقطاع الزراعي المصري.

واستعرض ممثلو المنظمة عرضاً تقديميا عن ما تم إعداده بمساعدة القطاعات المختلفة والمعايير التي سيتضمنها تقرير المراجعة والذي من المقترح ظهور نتائجه في مايو القادم ٢٠٢٥

النمو الاقتصادي الشامل والمستدام

ويتضمن البرنامج القطري لكل القطاعات في مصر نحو 35 مشروعًا تغطي 5 محاور رئيسية على التوالي وهي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصائيات، والتنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن البرنامج يدعم أجندة الإصلاح الهيكلي للمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية، مع دفع مصر نحو التوافق بشكل أوثق مع معايير سياسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال توفير التحليل والمشورة والتوجيه لتصميم وتنفيذ السياسات التي تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية في مصر

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