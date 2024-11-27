وزير الدفاع يتفقد وحدات القوات المسلحة المخطط إشتراكها بإحدى مهام الإتحاد الأفريقي

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا، من وحدات القوات المسلحة المخطط إشتراكها بإحدى مهام الإتحاد الأفريقي، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أح عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنطقة بأحدث الإمكانيات داخل ميادين التدريب القتالى لضمان الإعداد والتدريب المتميز للقوات المخطط سفرها ضمن مهام الاتحاد الأفريقي.

وبحسب بيان، استمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي عن إجراءات الإعداد والتجهيز الفنى والإدارى للقوة المشاركة والتى تتم وفقاً لأسس علمية باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من ميادين التدريب والفصول التعليمية المزودة بأحدث الإمكانيات للإعداد والتأهيل العسكري في مختلف التخصصات، كما تفقد عدد من الأنشطة التدريبية التي أظهرت المستوى الراقي للقوات بما يمكنها من تنفيذ مهامها لدعم جهود الأمن والإستقرار ويعكس التزام مصر التاريخي تجاه الأشقاء بالقارة الأفريقية.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات مؤكداً أن مشاركة القوات المسلحة ضمن البعثة الأممية يأتي في إطار مواصلة مصر تنفيذ دورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي وبذل كافة الجهود لمجابهة تحديات السلم والأمن الدوليين وإرساء مبادئ السلام والاستقرار.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة العناصر المشاركة أن يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام والعمل بكل أمانة وشرف، مشيراً إلى أنهم خير سفراء للقوات المسلحة خارج حدود الوطن يؤدون مهامهم بكفاءة وإقتدار بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية ويعكس رؤية الدولة المصرية وحرصها على إعلاء مبادئ الإنسانية السامية لتنعم الشعوب بالحياة الآمنة.