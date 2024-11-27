رئيس هيئة الدواء: التحالف المصري لمصنعي اللقاحات يعكس أهمية العمل الجماعي

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن تأسيس التحالف المصري لمصنعي اللقاحات يُبرز أهمية التعاون الجماعي لدعم مصالح الشعوب وتعزيز الأمن الصحي.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الخاص بتدشين التحالف، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاع الصحة وشركاء التنمية.

وأوضح الغمراوي أن التحالف يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، وبناء بنية تحتية قوية تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ومكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة اللقاحات.

وأشار إلى التنسيق مع الشركات العالمية والجهات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، لتوفير برامج تدريبية متخصصة لأعضاء التحالف، وإنشاء مركز تدريب إقليمي لدعم قدرات الكوادر المحلية.

كما أشار إلى أن مصر، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، حققت إنجازاً مهماً بحصولها على مستوى النضج الثالث، وهو ثاني أعلى مستوى نضج عالمي للهيئات الرقابية، كما تم اختيار الهيئة مركزاً إقليمياً للتميز الأفريقي في مجال اللقاحات، مما يعزز دور مصر في نقل خبراتها إلى الدول الأفريقية.

وأكد الغمراوي أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة للنهوض بقطاع اللقاحات محلياً ودولياً، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

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