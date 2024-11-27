صور- رئيس مجلس الشيوخ يزور شيخ الأزهر للعزاء في وفاة شقيقته

كتب- نشأت علي:

زار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر الشريف بالعاصمة الإدارية لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته

وخلال اللقاء، أعرب المستشار "عبدالرازق "عن خالص تعازيه لشيخ الأزهر ولأسرته، داعيا الله عز و جل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

كما أعرب عن تقديره لفضيلته وجهوده في نشر صحيح الدين والتعريف بالاسلام الوسطى ومجابهة الفكر المتطرف.

وأشاد بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في تعزيز الحوار بين الأديان على الصعيد الدولى والتصدي للتعصب والعنف والفكر المتطرف.

واختتمت الزيارة بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن.

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