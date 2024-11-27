عوض تاج الدين: لا إصابات بالكوليرا في مصر

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، على ضرورة تعزيز القدرات الوطنية في تصنيع اللقاحات لمواجهة أي أوبئة مستقبلية.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الخاص بتدشين التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من المسؤولين وشركاء التنمية.

وأشار تاج الدين إلى أهمية الإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اللقاحات، قائلاً: "علينا أن نكون مستعدين قبل ظهور أي فيروس جديد، خاصة أن هناك 7 أنواع من فيروس كورونا ومن المتوقع ظهور أنواع جديدة منها، وبالتالي فامتلاك قدراتنا المحلية أمر لا غنى عنه".

وأضاف أن هذه الجهود تأتي بفضل الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى توجيهات الرئيس بالاهتمام الكبير بالقطاع الصحي، والتي أسفرت عن إنشاء مدينة الدواء وتوطين صناعة اللقاحات.

وأوضح مستشار الرئيس أن مصر تواصل جهودها لحماية الصحة العامة، مستشهداً بعدم وجود إصابات بالكوليرا في البلاد، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للقادمين من السودان.

كما أشار إلى أن جميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا تم توفيرها محلياً بالتزامن مع إصدارها عالمياً، مع تحمل الدولة تكاليف ضخمة لتأمينها.

وشدد تاج الدين على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات يُعد ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الصحي للمواطنين والاستعداد لمواجهة التحديات الصحية العالمية.

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