لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تفاصيل زيارة وزير الكهرباء المفاجئة لشركة «إجيماك» بالمطرية

12:37 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الدكتور مهندس محمود عصمت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد صلاح:

يتفقد حاليا، الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مصانع إجيماك لمتابعة أعمال ومراحل تصنيع أكشاك الكهرباء.

ويستمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لشرح تفصيلي من المهندس مدحت رمضان رئيس مجلس إدارة شركة إجيماك.

واستهل الوزير الزيارة التفقدية بزيارة إدارة تجميع الأكشاك بعدها تفقد الورشة الفنية للتصنيع بالشركة.

ووصل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقر الشركة في تمام الساعة التاسعة صباحا في زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل والتأكيد على أهمية دعم ومساندة القلاع الوطنية التى تساهم في تقليل الاستيراد وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الكيانات المحلية العملاقة بمختلف القطاعات التى يحتل قطاع الكهرباء أولوية قصوى نظرا لتزايد الحاجة للمهمات الكهربائية خلال الفترات الحالية.

اقرأ أيضا:

حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. رحلة ميدانية لشراء كراسة الشروط من البريد وشرح طريقة التقديم

حالة الطقس حتى الإثنين المقبل: أمطار ورياح وشبورة (تفاصيل التوقعات الرسمية)

سيد علي يكشف طبيعة الوعكة الصحية للخطيب: ليست أمرًا خطيرًا

محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المطرية شركة إجيماك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

النصر للسيارات: نعمل على إنتاج 10 سيارات في الساعة
مصر تُرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)