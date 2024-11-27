تفاصيل زيارة وزير الكهرباء المفاجئة لشركة «إجيماك» بالمطرية

كتب- محمد صلاح:

يتفقد حاليا، الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مصانع إجيماك لمتابعة أعمال ومراحل تصنيع أكشاك الكهرباء.

ويستمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لشرح تفصيلي من المهندس مدحت رمضان رئيس مجلس إدارة شركة إجيماك.

واستهل الوزير الزيارة التفقدية بزيارة إدارة تجميع الأكشاك بعدها تفقد الورشة الفنية للتصنيع بالشركة.

ووصل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقر الشركة في تمام الساعة التاسعة صباحا في زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل والتأكيد على أهمية دعم ومساندة القلاع الوطنية التى تساهم في تقليل الاستيراد وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الكيانات المحلية العملاقة بمختلف القطاعات التى يحتل قطاع الكهرباء أولوية قصوى نظرا لتزايد الحاجة للمهمات الكهربائية خلال الفترات الحالية.

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