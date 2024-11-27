بدء اختبارات الأداء لمسابقة "المواهب الذهبية" بنسختها السابعة

كتب- محمد شاكر:

بدأت لجنة تحكيم مسابقة "المواهب الذهبية" التى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعمالها في اختبارات الأداء للمشاركين الموهوبين من ذوى الهمم، يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى ٩ ديسمبر المقبل بمقر المركز القومي للترجمة ثم تنتقل لمركز الحرية للإبداع بمحافظة الإسكندرية.

انطلاق اختبارات الأداء لمسابقة "المواهب الذهبية"

تضم لجنة تحكيم المسابقة كل من: الدكتور محمد علاء فتحى، الدكتور مصطفى محمد مصطفى، الدكتورة نسرين رشدي، الدكتورة سحر سيد أمين، الدكتورة سماح إسماعيل على، الدكتور عصام عزت مصطفى والمايسترو الدكتور مدحت عبد السميع ، كما يقوم الفنان مصطفى النجدي بتدريب المتأهلين لحفل الختام.

تشمل الاختبارات المتقدمين في مجالات: الاستعراضات الجماعية والفردية، الغناء والانشاد الجماعي والفردي ، بالإضافة إلى العزف على الآلات الموسيقية للموهوبين من ذوى الهمم أصحاب الإعاقة الجسدية والذهنية.

يحصل جميع المتسابقين على شهادات مشاركة، وتقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع المسابقة وميدالية وشهادة تقدير خلال حفل ختام المسابقة المقرر انعقاده منتصف شهر ديسمبر القادم.

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