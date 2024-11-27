الشراء الموحد: نستهدف إنتاج 385 مليون جرعة لقاحات بحلول 2030

50 عامًا من العبور.. مبدعون يقدمون حكايات نادرة لنصر أكتوبر

كتب - أحمد جمعة:

عرض الدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتصنيع اللقاحات، مؤكداً أنها تهدف إلى انطلاق مصر في ريادة إفريقيا في صناعة وتصدير اللقاحات.

وأوضح أنه من المقرر إنتاج 385 مليون جرعة محليًا بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الخاص بتدشين التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة والوقاية، إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاع الصحة.

وأكد بدر أن العالم يحتاج إلى 16 مليار جرعة من اللقاحات سنويًا، في حين تطلب إفريقيا 1.4 مليار جرعة سنويًا، ومصر تستهلك 75 مليون جرعة سنويًا.

ووفقًا لأحدث دراسة أعدها التحالف، فإن مصر تمتلك 20% من إجمالي عدد المصانع التي تنتج اللقاحات في القارة الإفريقية.

ولفت بدر إلى أن المستهدفات طويلة المدى فتشمل تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% بحلول عام 2040، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات، وزيادة الصادرات بنسبة 50% مع فتح أسواق جديدة.

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