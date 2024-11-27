نائب رئيس هيئة الشراء الموحد: 75 مليون جرعة لقاحات سنويا في مصر

كتب - أحمد جمعة:

تصوير- هاني رجب:

قال اللواء هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد والتكنولوجيا الطبية، إن الطلب العالمي على اللقاحات يصل إلى 16 مليار جرعة، منها 1.4 مليار جرعة للقارة الأفريقية، و75 مليون جرعة لمصر.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الخاص بتدشين التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة والوقاية، إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاع الصحة.

وأوضح بدر أن مصر تمتلك 6 مصانع لإنتاج اللقاحات من بين 30 مصنعًا في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية قوية لوضع استراتيجية طويلة المدى لتوطين صناعة اللقاحات. وفي هذا السياق، صدر قرار بتشكيل لجان عمل لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتصنيع وتوطين اللقاحات في مصر.

وأشار إلى أن هناك 9 شركات ناقلة لتكنولوجيا تصنيع اللقاحات تسهم في توطين هذه الصناعة بمصر، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية تعتمد على 6 محاور، من بينها تشكيل رابطة للمصنعين لتعزيز التعاون بين جميع المنتجين.

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