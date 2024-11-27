وزير الصحة يشهد تدشين التحالف المصري لمصنعي اللقاحات

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كتب - أحمد جمعة:

تصوير -هاني رجب:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تدشين التحالف المصري لمصنعي اللقاحات.

يأتي هذا التحالف برعاية وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، بما يعزز صناعة اللقاحات في مصر وكذلك التصدير خارجياً.

تشمل الشركات المنضمة لهذا التحالف، 6 شركات محلية بينها مدينة الدواء، وفاكسيرا، وإيفا فارما، وشركة BGP، و مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، وGennvax.

ويقدر سوق اللقاحات في مصر بنحو 75 مليون جرعة سنوياً.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المستهدفات متوسطة المدى تشمل توطين 75% من إنتاج اللقاحات بحلول عام 2035، مع تطوير شراكات بحثية واعتماد أربعة لقاحات إضافية.

أما المستهدفات طويلة المدى فتشمل تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% بحلول عام 2040، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات، وزيادة الصادرات بنسبة 50% مع فتح أسواق جديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والوقاية، وعدد من المسؤولين في مجال الصحة.

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