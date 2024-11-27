التقى به صدفة.. وزير العمل يستجيب لطلب مواطن من ذوي الهمم بتوفير فرصة عمل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة العمل، إن محمد جبران، وزير العمل، استجاب لطلب مواطن من ذوي الهمم "إعاقة بصرية"، ووجه مديرية عمل الجيزة، بسرعة توفير فرصة عمل له.وبحسب بيان اليوم الأربعاء كان الوزير جبران، قد التقى صُدفةَ في الشارع، بالمواطن مصطفى طه فتح الله مصطفي "27 سنة"، من قرية الزيدية بمركز أوسيم، خلال زيارته المفاجئة إلى مكتب عمل امبابة، يوم الخميس الماضي.

واستمع الوزير من المواطن عن ظروف معيشته، ووعده بتوفير وظيفة مناسبة له.

وفي استجابة سريعة استلم المواطن أمس الثلاثاء، عقد عمل في شركة" تك ميرج للمقاولات" بالشيخ زايد، مع التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وخلال استلام العقد توجه المواطن مصطفى طه بالشكر والتقدير إلى وزير العمل، مؤكدًا على أن ما حدث يوضح بشكل لا يدع مجالًا للشك إحترام الحكومة للمواطن، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتعامل معه بشكل لائق وكريم.