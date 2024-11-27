الأحد.. معرض "نغمات لونية "بأكاديمية الفنون

كتب- محمد عاطف:

تفتتح رئيسة أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة معرض الفن التشكيلي بعنوان "نغمات لونية "احتفالا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يوم الأحد القادم بقاعة الدكتور مختار عبدالجواد بمقر الأكاديمية بالهرم وبالتعاون مع مؤسسة إيمان مصطفى كامل للفنون.

وقالت منظمة المعرض الفنانة التشكيلية إيمان مصطفى كامل إن المعرض يشارك فيه مجموعة من الطلاب الهواة وأصحاب القدرات الخاصة ولفيف من الفنانين التشكيليين،لافتة إلى أن عنوان المعرض "نغمات لونية" يعبر عن ابداع الألوان في التعبير عن المكنون الفني للانسان والبيئة المحيطة و يتصدره مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنانون التشكيليون د.عفاف طلبة ومنى عادل وهدى قدري ورشا صابر،ويستمر مدة خمسة أيام.