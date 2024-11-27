حالة الطقس حتى الإثنين المقبل: أمطار ورياح وشبورة (تفاصيل التوقعات الرسمية)

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، من اليوم الأربعاء، حتى الإثنين 2 ديسمبر 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس يوم الأربعاء

يسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الخميس:

يسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الجمعة والسبت:

يسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

يسود نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأحد والاثنين:

يسود نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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