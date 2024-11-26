مصطفى الفقي: الإعلام يدخل مرحلة مختلفة.. والدولة ترغب في ضخ دماء جديدة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أنه بعد الأحداث الكبيرة تحدث تغييرات كبيرة يعقبها تغير فى المناخ السياسي، مبينا أن الإخوان ليس لهم شعبية فى الداخل ومازال لديهم بعض الخلايا النائمة.

وأضاف خلال حوار مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي"، أن ما حدث فى ثورة ٣٠ يونيو يمثل رفضا شعبيا للإخوان المسلمين، مؤكدا أن صاحب العقيدة لا يمكن أن يغير مبادئه.

وأوضح أن ما حدث من رفع بعض الأسماء عن قوائم الإرهاب تغيير كبير في توجهات الدولة، مشيراً إلى أن الرفع من قوائم الإرهاب سيحدث قراءة إيجابية فى الغرب والوطن العربي.

وفي سياق متصل أكد الفقي، أن هناك رغبة حقيقية للدولة لتغيير الدماء التى تسرى فى شرايين الإعلام المصرى، قائلا: أرى ذلك قراءة جيدة للمشهد الإعلامى فى مصر.

وأشار إلى أن المهندس عبد الصادق الشوربجي يلعب دورا إيجابيا حقيقيا فى الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدا أن عودة تلك الوجوه والأسماء الكبيرة إلى الساحة الإعلامية خطوة جيدة للدولة.

وأكد أن الاختيارات الأخيرة للإعلام تعلن عن مرحلة جديدة تماما.

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