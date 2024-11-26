خبير اقتصادي: سحب "المركزي" 1.135 تريليون جنيه يكبح جماح التضخم

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، عن أسباب سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة.

وقال عبده خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": يأتي هذا القرار للتحكم في ارتفاع الأسعار وتقليل التضخم، ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الطلب على السلع والخدمات، مما يساعد على استقرار الأسعار.

وتابع: عندما يزداد حجم الأموال المتداولة في السوق، ترتفع الأسعار بشكل عام. لذلك، يقوم البنك المركزي بسحب جزء من هذه الأموال للحد من الطلب الشرائي وتقليل الضغط على الأسعار.

وأشار إلى أن التضخم يرتفع مع زيادة السيولة، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على السلع، مما يرفع الأسعار ويزيد من حدة التضخم.

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