الاعتماد على النفس.. تامر أمين يعلق على لقاء الرئيس السيسي مع كبرى الشركات الصناعية

كتبت - داليا الظنيني:

أكد الإعلامي تامر أمين أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من كبرى الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة هو لقاء بالغ الأهمية.

وعلق مقدم برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، على اللقاء قائلًا: "الدولة المصرية باتت تؤمن بأن الوقت الحالي هو وقت الصناعة والتصنيع الوطني".

وأضاف أمين: "الصناعة هي عنوان المرحلة الحالية للجمهورية الجديدة، ولهذا وجه الرئيس السيسي بضرورة توطين الصناعات".

وتابع: "خلال الأزمات السياسية الأخيرة، تعلمت الدولة درسًا مهمًا يتمثل في الاعتماد على النفس، لأن الاعتماد على الآخرين لا يحقق الأمن الاقتصادي أو الاستقرار".

واستطرد أمين: "الاعتماد على النفس يتحقق من خلال تعزيز الإنتاج والصناعة"، مشيدا بالفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، واصفًا إياه بأنه رجل محترم ونشيط يعمل على ملف الصناعة بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

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