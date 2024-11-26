سيد علي يكشف طبيعة الوعكة الصحية للخطيب: ليست أمرًا خطيرًا

كتبت - داليا الظنيني:

قال الإعلامي سيد علي، إن رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، أصيب بنزلة برد خلال الساعات الماضية.

وطمأن "علي"، خلال برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، الجماهير على صحة رئيس النادي الأهلي، موضحًا أنه ليس هناك أي وعكة صحية خطيرة كما أشيع.

وكان الخطيب قد تعرض لنزلة برد حادة، إلا أن بعض الأطباء شككوا في احتمال كونها إصابة بكورونا، فخضع رئيس الأهلي لمسحة طبية، وكانت نتيجتها سلبية. ومع ذلك، عانى من آثار البرد والكحة نتيجة ضعف المناعة.

وقال الإعلامي أسامة حسني عبر قناة الأهلي: "الخطيب تعرض لوعكة صحية الأسبوع الماضي، ويعاني من دور برد شديد جدا، حتى أن الأطباء ظنوا أنه يعاني من فيروس كورونا، لكنهم أجروا مسحة والأمور مستقرة".

وأضاف: "لكن مناعة الخطيب ضعيفة فمع دور البرد تعرض لسعال شديد مستمر طوال الوقت، لهذا فحصه طبيب الصدر في منزله، وقال له يلتزم الراحة مع جلسات الأكسجين، حتى يهدئ السعال".

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