حوافز وبيئة استثمارية.. ماذا قال الرئيس السيسي لرجال الصناعة؟ (فيديو)

القاهرة - أ ش أ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة على مدار السنوات العشر الماضية لتوفير بيئة ملائمة لتطوير الصناعة، بما يجعلها ركيزة أساسية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الرئيس - خلال لقاء رؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات، الذي يعقد في مصر، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري - إلى أن السوق المصري يمثل سوقًا كبيرًا بحد ذاته، ما يعزز الفرص الاستثمارية داخليًا، إلى جانب إمكانيات التصدير.

وأضاف أن مصر تتمتع بعلاقات قوية واتفاقيات مع الدول الأفريقية والعربية، فضلًا عن علاقات طيبة مع الدول الأوربية وشرق آسيا، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام منتجات الشركات العاملة في مصر للوصول إلى الأسواق الدولية.

وأوضح الرئيس أن الدولة عملت بشكل متكامل على تطوير البنية التحتية اللازمة للصناعة، بما يشمل تحديث الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والقطارات، بالإضافة إلى توفير الكهرباء والغاز، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بوضع إطار تشريعي مناسب يعزز الحوافز الاستثمارية ويضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة للاستثمار، إلى جانب إطلاق وثيقة ملكية الدولة التي تحدد دور الدولة في مختلف القطاعات، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويحفز النمو الصناعي، معربًا عن ترحيبه الحار بالضيوف والشركات المشاركة، متمنيًا لهم إقامة طيبة وفعّالة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته.

وأشار الرئيس إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين تجميع مكونات الإنتاج وبين تصنيع مكونات الإنتاج بنسب كبيرة داخل البلاد، وضرب الرئيس مثالاً على ذلك بصناعة السيارات، حيث أكد أنه إذا تم تصنيع جميع مكونات الإنتاج محليًا في مصر، فإن ذلك سيسهم بشكل إيجابي في تقليل تأثير التقلبات العالمية مثل جائحة كورونا التي ترتب عليها توقف سلاسل الإمداد لمدة أكثر من عام، وكذلك الحرب الروسية والأحداث في غزة.

وأضاف الرئيس أن توافر مكونات الإنتاج داخل مصر سيكون أمرًا ناجحًا للصناعة، مجددًا التأكيد على اهتمام الدولة بالصناعة وعلى تشجيع القطاع الخاص ومساعدته على العمل والتطوير والاستثمار .

وقال الرئيس السيسي: "خلال عامي 2016 و2017، قمت بزيارة عدد من الدول مثل اليابان وكوريا، حيث ناقشت خلال الزيارات مجال صناعة السيارات الكهربائية، وتم التأكيد على اهتمام مصر بهذا المجال، خاصة إذا كانت صناعة السيارات التقليدية قد فاتتنا، وأكدت أننا في مصر نرغب في الدخول في هذا المجال الذي يشهد اهتمامًا عالميًا، وأبدينا استعدادنا لتقديم الحوافز التي من شأنها دعم نجاح صناعة السيارات الكهربائية في البلاد".

وأضاف الرئيس السيسي: "إذا طلب أحد عمل مقر لشركة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وسيعمل على توفير الماكينات ويدير الأمر؛ فإن الدولة سترصد لمثل هذا الأمر 100 مليار جنيه؛ لأني سأدفعهم في منتجات داخل مصر".

وتابع "مستعدون أن ندخل في هذا؛ من أجل ألا تكون استثماراتك عبء عليك، سنقوم بتخصيص الأرض وعمل المطلوب من التراخيص اللازمة، ويكون عليك إحضار المعدات المطلوبة للإنتاج وإدارة العمل"، متسائلاً: "أنا بعمل ده ليه عشان عايز أشارك حضرتك؟ .. لا .. أنا أشجع حضرتك بحيث لا شيء يعيقك".

وأوضح الرئيس السيسي أن المطلوب أن تكون كل المنتجات يتم عملها في مصر وأن تكون المواصفات عالمية، وستكون جميع الاحتياجات متاحة لكل الشركات الموجودة في مصر ويتم التنسيق مع بعضكم البعض بالإضافة إلى المدارس الفنية، قائلاً: "لو أي مصنع من المصانع عايز يكون المدرسة الموجودة بجانبه وهو يشرف على انتقاء وتعليم وتأهيل الطلاب، نحن على استعداد لتوفير ذلك، بالمدرسة وبالإنفاق على المدرسة أيضًا .. وهو يشرف على منتجه الخاص لكي يستفيد منه في مصنعه ونحن ليس لدينا أي مشكلة في توفير هذا الأمر".

وتابع قائلاً: "نحن أنشأنا 25 جامعة خلال الـ 10 سنوات وتم مضاعفة عدد الجامعات في مصر لكي تشمل علوم العصر وتقدم لكم منتجًا تعليميًا للشاب أو الشابات عندما تطلبوا أن يعمل عندكم يكون على المستوى المطلوب".

واختتم الرئيس السيسي حديث قائلاً: "نريد إنتاج كل شئ في مصر، على الأقل في الحاجات التي تكون تكنولوجياتها ليست معقدة أوي".

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