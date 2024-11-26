الرئيس السيسي: نسعى لتوفير مناخ عمل مناسب للقطاع الخاص

القاهرة - مصراوي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة المشاركين في الملتقى والمعرض الدولي للصناعات الذي يعقد في مصر

وأشار الرئيس إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين تجميع مكونات الإنتاج وبين تصنيع مكونات الإنتاج بنسب كبيرة داخل البلاد، وضرب الرئيس مثالاً على ذلك بصناعة السيارات، حيث أكد أنه إذا تم تصنيع جميع مكونات الإنتاج محليًا في مصر، فإن ذلك سيسهم بشكل إيجابي في تقليل تأثير التقلبات العالمية مثل جائحة كورونا التي ترتب عليها توقف سلاسل الإمداد لمدة أكثر من عام، وكذلك الحرب الروسية والأحداث في غزة.

وأضاف الرئيس أن توافر مكونات الإنتاج داخل مصر سيكون أمرًا ناجحًا للصناعة، مجددًا التأكيد على اهتمام الدولة بالصناعة وعلى تشجيع القطاع الخاص ومساعدته على العمل والتطوير والاستثمار .

وقال الرئيس السيسي: "خلال عامي 2016 و2017، قمت بزيارة عدد من الدول مثل اليابان وكوريا، حيث ناقشت خلال الزيارات مجال صناعة السيارات الكهربائية، وتم التأكيد على اهتمام مصر بهذا المجال، خاصة إذا كانت صناعة السيارات التقليدية قد فاتتنا، وأكدت أننا في مصر نرغب في الدخول في هذا المجال الذي يشهد اهتمامًا عالميًا، وأبدينا استعدادنا لتقديم الحوافز التي من شأنها دعم نجاح صناعة السيارات الكهربائية في البلاد".

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