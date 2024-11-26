الرئيس السيسي: رصد 100 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات الكهربائية

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة للاستثمار، إلى جانب إطلاق وثيقة ملكية الدولة التي تحدد دور الدولة في مختلف القطاعات، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويحفز النمو الصناعي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة المشاركين في الملتقى والمعرض الدولي للصناعات الذي يعقد في مصر

وأضاف الرئيس السيسي: "معندناش ترف أبدا أننا نضيع وقت غير في تشجيع المستثمرين عشان يشتغلوا ويطورا ويستثمروا وهقول مثال في 2016 و17 كان ليا فرصة أزور دول كتير زى اليابان وكوريا، وتكلمت عن السيارة الكهربائية وإننا فى مصر مهتمين بهذا الموضوع".

وتابع: "قلت إذا كانت صناعة السيارات التقليدية فاتتنا وندخل في موضوع العالم كله شغال فيه وقلنا مستعدين نقدم الحوافز اللي بتنجح صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ونعمل مقر للشركة ومرصود لهذا الأمر 100 مليار جنيه محطوطين من الدولة".

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