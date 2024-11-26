الرئيس السيسي: مصر بذلت جهودًا مكثفة على مدار 10 سنوات لتوفير بيئة ملائمة للصناعة

القاهرة - أ ش أ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة على مدار السنوات العشر الماضية لتوفير بيئة ملائمة لتطوير الصناعة، بما يجعلها ركيزة أساسية في الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة المشاركين في الملتقى والمعرض الدولي للصناعات الذي يعقد في مصر

وأشار الرئيس إلى أن السوق المصري يمثل سوقًا كبيرًا بحد ذاته، ما يعزز الفرص الاستثمارية داخليًا، إلى جانب إمكانيات التصدير.

وأضاف أن مصر تتمتع بعلاقات قوية واتفاقيات مع الدول الأفريقية والعربية، فضلًا عن علاقات طيبة مع الدول الأوربية وشرق آسيا، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام منتجات الشركات العاملة في مصر للوصول إلى الأسواق الدولية.

وأوضح الرئيس أن الدولة عملت بشكل متكامل على تطوير البنية التحتية اللازمة للصناعة، بما يشمل تحديث الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والقطارات، بالإضافة إلى توفير الكهرباء والغاز، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بوضع إطار تشريعي مناسب يعزز الحوافز الاستثمارية ويضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة للاستثمار، إلى جانب إطلاق وثيقة ملكية الدولة التي تحدد دور الدولة في مختلف القطاعات، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويحفز النمو الصناعي.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه الحار بالضيوف والشركات المشاركة، متمنيًا لهم إقامة طيبة وفعّالة.

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