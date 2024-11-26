أستاذ دراسات بيئية: التغيرات المناخية يمكنها تدمير الآثار بسبب الأمطار الحمضية

كتبت - داليا الظنيني:

حذر خبير الآثار، الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، من تهديد التغيرات المناخية للآثار المصرية.

وقال سمعان، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": إن التقلبات المفاجئة في الطقس وتساقط الأمطار الحمضية يتسببان في تلف الحجارة والألوان، مما يعرض تراثنا لخطر الزوال.

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية أن هذه العوامل تؤدي إلى تشقق الحجارة ونمو الفطريات، كما أن الملوثات في الهواء تتحول إلى أحماض تتسبب في تآكل الأسطح.

ولفت أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ إلى أن تغير المناخ يصحبه وجود ملوثات عديدة، مثل ثاني أكسيد الكربون والكبريت في الهواء، ما يؤدي إلى سقوط ما يعرف بالأمطار الحمضية.

وتابع: عند سقوط الأمطار، تجد في طريقها ثاني أكسيد الكربون والكبريت، فيتحولان من غاز إلى حمض، وبالتالي فإن هذه الأحماض من الممكن أن تسقط على الأماكن التراثية والأحجار، وتعمل على تآكلها، مما يؤدي إلى تلف كبير نتيجة هذا التلوث.

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