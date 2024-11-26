توقعات الأرصاد الجوية لطقس الأربعاء: شبورة ورياح وأمطار بهذه المناطق

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 15

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 20 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 19 14

وادي النطرون 20 12

كفر الشيخ 19 14

المنصورة 19 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 13

دمياط 18 13

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 12

السويس 21 12

العريش 18 13

رفح 18 12

رأس سدر 21 13

نخل 20 9

كاترين 17 6

الطور 22 15

طابا 21 15

شرم الشيخ 23 16

الإسكندرية 20 15

العلمين 19 14

مطروح 19 13

السلوم 18 12

سيوة 21 10

رأس غارب 20 17

الغردقة 24 15

سفاجا 24 17

مرسى علم 24 17

شلاتين 26 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 12

بني سويف 21 11

المنيا 22 10

أسيوط 22 9

سوهاج 23 12

قنا 23 12

الأقصر 23 13

أسوان 23 14

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 23 14

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