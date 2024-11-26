وزير الزراعة: مصر اتخذت خطوات مهمة لتقليل الفجوة في بعض المحاصيل الاستراتيجية

أبوظبي - أ ش أ:

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الاستراتيجية، في إطار اهتمامها بتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري في ظل التحديات، والتي من بينها محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية، وذلك من خلال عدة محاور والتي يمكن إيجازها في التوسع الزراعي الرأسي من خلال زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه، واستنباط أصناف نباتية عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية المجابهة للتغيرات المناخية السلبية.

جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة الوزارية الحوارية، برئاسة وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية، ضمن فعاليات قمة الغذاء العالمية، والتي تعقد في الإمارات.

وقال فاروق إنه تم أيضا التوسع الزراعي الأفقي من خلال استصلاح أراض جديدة منها مشروع الــ 1,5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2,2 مليون فدان، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المشروعات القومية للاستزراع السمكي، ومشروعات تحلية المياه، وترشيد مياه الري، وكذلك الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين السلالات، مع توجيه القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الزراعية، خاصة التصنيع الزراعي وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.

وأضاف أن مصر تتبنى نظام الزراعة التعاقدية والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محاصيل الحبوب والزيوت والأعلاف، كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي ⁠مبادرة "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة نحو أكثر من 60% من تعداد الشعب المصري في قرى مصر المختلفة، والتي تعد من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة في الوقت الحالي؛ حيث شاركت فيها المنظمات والمؤسسات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" وبرنامج الغذاء العالمي.

وأشار الوزير إلى برنامج تكافل وكرامة، والذي يستفيد منه ملايين من المواطنين المصريين، وكذلك إنشاء بنك الطعام المصري، وغيره من المؤسسات الداعمة للمواطن المصري.

وأوضح أنه على الرغم من الصعوبات التي تشهدها المنطقة، إلا أن الدولة المصرية تعمل بشكل جيد في هذا المجال، بل وتستوعب كل الأشقاء الذين يعيشون فيها من دول المنطقة التي تشهد صراعات سياسية وجيوسياسية كبيرة.

كان وزير الزراعة قد ألقى كلمة مصر صباح اليوم أمام الجلسة الافتتاحية بالقمة العالمية للأمن الغذائي في أبوظبي.