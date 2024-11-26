وزير الإسكان: آليات وضوابط محددة لإتاحة الفرص الاستثمارية والأراضي والوحدات للمواطنين

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب صباح اليوم، أن الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعتمد على آليات وضوابط محددة تهدف إلى إتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة. وأضاف أن هذه الآليات تسهم في توفير منتجات عقارية متنوعة وخدمات متكاملة لسكان المدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تعمل على ضبط الإجراءات وحوكمتها فيما يخص طرح الأراضي والفرص الاستثمارية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية. كما تسعى الوزارة لتوفير الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، مع التركيز على تكثيف طرحها في المدن الجديدة لتحقيق أهداف التنمية، وزيادة معدلات الإشغال.

وأوضح الوزير أن الوزارة تضع أولوية لضمان وصول وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" إلى مستحقيها، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والإسراع بمعدلات التنمية العمرانية في المدن الجديدة.

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