وزير الإسكان: تحديد موعد لمناقشة مخالفات ممشى أهل مصر

كتب- نشأت علي:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديد موعد لعقد لجنة لمناقشة مخالفات مشروع ممشى أهل مصر.

جاء ذلك تعليقا على ما طرحه النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن مخالفات ممشى أهل مصر وعدم إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العامة واستمرارها، رغم أن المشروع يُعد من المشروعات القومية.

وقال النائب إن من أبرز تلك المخالفات: السماح لعدد من المراكب العائمة ذات الارتفاع بالرسو وتحصيل رسوم دون إخطار شركة سيتي إيدج، وحساب مساحات والاستيلاء على قيمتها، بمعنى حساب مساحات خارجية لصاحب الوحدة على غير الواقع الفعلي للعقد، وتحصيل رسوم دون توريدها لشركة سيتي إيدج.

جاء ذلك أثناء مناقشة بيان وزير الإسكان بلجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية اليوم.

قرر وزير الإسكان، تحديد موعد لعقد لجنة لمناقشة تلك المخالفات بحضور الوزير والنائب.

وفي سياق مختلف، وبشأن عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية بسداد مبلغ 9 ملايين جنيه لشركة تاون جاس بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمشروع مثلث ماسبيرو، أحد المشروعات القومية، أكد الوزير أنه سيتم توريد المبلغ إلى وزارة البترول لصالح شركة تاون جاس.

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