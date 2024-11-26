صور- "دينية النواب" تتفقد مسجد عبدالرحمن كتخدا الأثري

كتب- نشأت علي:

نظمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب زيارة ميدانية إلى مسجد عبد الرحمن كتخدا (الأثري) المغلق منذ عام 2008، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، للوقوف على حالة المسجد الذي يحتاج إلى صيانة وترميم.

وبحسب بيان، تأتي الزيارة في ضوء مناقشة لجنة الشئون الدينية طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (محمد محمود هاشم، عبير محمد نصار، دعاء محمد سليمان)، بشأن استمرار غلق مسجد عبد الرحمن كتخدا (الأثري) منذ عام 2008، والتأخير في إجراء الصيانة اللازمة له، والذي بدأت اللجنة مناقشته في دور الانعقاد الرابع وواصلت مناقشته في دور الانعقاد الخامس الحالي

وتفقد وفد اللجنة الدينية بمجلس النواب المسجد الأثري، والاستعدادات التي تتم لإجراء صيانة وترميم للمسجد، حيث أكد الوفد البرلماني على ضرورة الإسراع في عملية الصيانة والترميم وتجهيز المسجد لفتحه للمواطنين مرة أخرى، والتأكيد على أهمية الحفاظ على المساجد الأثرية نظرا لقيمتها التاريخية والتراثية.

ترأس وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الدكتور أسامة العبد، وضم الوفد النائبة عبير نصار ـ عضو اللجنة، والنائبة دعاء سليمان ـ عضو اللجنة، مقدمتي طلب الإحاطة، والنائبة سهير القاضي، والنائب محمد طارق، وممثلي وزارتي الأوقاف والآثار، وشركة المقاولون العرب، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، وأمل دسوقي، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، ناقشت طلب الإحاطة الأسبوع الماضي بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوافقت مع وزارة الأوقاف وممثلي الجهات المعنية من وزارة الآثار وجامعة الأزهر وغيرهم، على حل مشكلة مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن استعداده لأي حلول يتم التوافق عليها داخل اللجنة ومع الجهات الأخرى المعنية بما يؤدي إلى إنهاء المشكلة، قائلا: "مستعد أن أتحمل التكلفة عاجلاً مناصفة مع أي جهة، ونبدأ الشغل فورا من امبارح وليس غداً، وأنا قابل لأي حل لإنهاء الأزمة".

وشهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أمس، أعمال الصيانة والترميم والتجديد لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري (مسجد الغريب) بحي الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية، وذلك في إطار تفقد الوزير للمسجد ومحيطه وملحقاته للوقوف على الحالة الفعلية للمسجد الأثري والتعرف على الجوانب الفنية لجهود الشركة المنفذة، مؤكدًا حرصه وعزمه على تذليل أية عقبة تواجه أعمال الترميم بما يتناسب مع قدسية المسجد ومكانته الأثرية، مشددًا على ضرورة عمل المقايسات اللازمة بما يشمل التكلفة المحدثة لأعمال الصيانة والترميم في أقرب وقت ممكن؛ حتى يتهيأ المسجد للعبادة واستقبال ضيوف الرحمن.

جدير بالذكر أن مسجد عبد الرحمن كتخدا مغلق للترميم منذ عام ٢٠٠٨م، وتسلمته شركة المقاولون العرب لعمل الترميم بتاريخ ١٢ من مارس ٢٠٢٣م، وتوقف العمل في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م.