التنمية المحلية تكشف تفاصيل مشروع "إدارة محلية مستدامة"

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول مجالات التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية وذلك وفقًا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين.

مشروع "إدارة محلية مستدامة"

أشارت الدكتورة منال عوض، في بيان اليوم، إلى أن الوزارة تتعاون مع البرنامج لتنفيذ مشروع "إدارة محلية مستدامة" وبناء قدرات الوحدات المحلية القروية لعدد 72 قرية في 6 محافظات، انطلاقًا من رؤية الوزارة بأن تكون الوحدة المحلية القروية هي مركز لتوعية المواطنين وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالقضايا ذات الأولوية للدولة المصرية، وربط المواطنين بمجمعات الخدمات الحكومية التي تم إنشاؤها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تأهيل موظفي الوحدات المحلية القروية لتلعب دورًا مهمًا في توعية المواطنين بالقضايا ذات الأولوية وتغيير المفاهيم والعادات السلبية وخاصة فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة في 65 وحدة محلية قروية، حيث يقوم الموظفون بتنظيم وتقديم جلسات توعوية وأنشطة تفاعلية في موضوعات (مناهضة ختان الإناث - الزواج المبكر - تنظيم الأسرة - صحة الأم والطفل).

وقالت الدكتورة منال عوض، إنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة" يتم تنفيذ 319 جلسة توعوية وأنشطة تفاعلية بحضور ما يقرب من 10 آلاف مواطن، لافتة إلى أهمية التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي خلال الفترة المقبلة لنقل وتبادل الخبرات والمعارف وتأهيل وتدريب كوادر الوزارة والمحافظات وتعزيز القدرات على جميع المستويات الإدارية والتركيز على تعزيز القدرات المؤسسية داخل وزارة التنمية المحلية والمحافظات.

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