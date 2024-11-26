بحضور رئيس "القابضة للكهرباء".. انطلاق معرضَي مصر للطاقة وفايركس مصر 2024

كتب- محمد صلاح:

انطلق الحدث الإقليمي الأبرز في مجال الطاقة والسلامة من الحرائق، اليوم الثلاثاء، الذي يجمع بين الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض مصر للطاقة، والدورة الرابعة لمعرض فايركس مصر، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، مستمرًّا في الفترة 26- 28 نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية كل من وزارة الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبيئة والكهرباء والطاقة المتجددة.

وافتتح المعرضَين المهندس جابر دسوقي رئيس "الشركة القابضة للكهرباء"، ممثلًا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويجمع معرضا مصر للطاقة وفايركس مصر 2024 -تحت سقف واحد، وبتنظيم من شركة "أنفورما ماركتس" الرائدة في تنظيم المعارض والفاعليات الدولية- أكثر من 180 عارضًا من 25 دولة و10,000 زائر، ليقدما تنوعًا كبيرًا في التقنيات والحلول المعروضة في المجالَين، بدعم من 30 شريكًا استراتيجيًّا، يجمعهم أكثر من 200 اجتماع ثنائي B2B.

وقال المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء: "يبرز هذا الحدث الجهود المبذولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، في ظل توقيع الحكومة عددًا من الاتفاقيات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، والتي ستشهد تنفيذ مشروعات ضخمة حتى عامَي 2028 و2029.

وأضاف دسوقي: ويُعد هذا الحدث خطوة حاسمة نحو تعزيز التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية التي تلعب دورًا رئيسيًّا في تحقيق رؤية مصر نحو مستقبل مستدام، مع ضمان التوازن بين التنمية وحماية البيئة.

يأتي معرض مصر للطاقة ليؤكد تعزيز الابتكار في قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، مسلطًا الضوء على أحدث الابتكارات في جميع جوانب سلسلة الطاقة، بما في ذلك مولدات الطاقة، وأنظمة تخزين وإدارة الطاقة، والطاقة الحرجة والاحتياطية، والكابلات ذات الجهد العالي والمنخفض، والطاقة الشمسية والطاقة الخضراء، وتحويل النفايات إلى طاقة في إطار الجهود المستمرة لدعم الاعتماد على الطاقة المستدامة.

وستعقد العديد من النقاشات حول حلول الطاقة المتكاملة، بدءًا من الطاقة المتجددة والنظيفة والطاقة الاحتياطية، مرورًا بنقل وتوزيع الطاقة وإدارة استهلاكها، وصولاً إلى الحلول الذكية وتحويل النفايات إلى طاقة؛ تماشيًا مع جهود الحكومة المستمرة لتحقيق التحول نحو الطاقة الخضراء.

وقال مارك رينج، مدير مجموعة معارض الطاقة بشركة إنفورما ماركتس، تعليقًا على نسخة هذا العام: "تعكس نسخة هذا العام التطورات العالمية السريعة في قطاع الطاقة المتجددة والسلامة من الحرائق؛ حيث تتجه الاستثمارات العالمية في الطاقة لتتجاوز 3 تريليونات دولار لأول مرة في عام 2024، مع تخصيص 2 تريليون دولار لتقنيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية. لذا، يعد هذا الحدث منصة رئيسية لتبادل الأفكار حول السياسات العالمية والتحولات في الأسواق، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال؛ مما يعزز مكانة مصر كرائد إقليمي في قطاع الطاقة".

ويركز معرض فايركس مصر بشكل كامل على قطاع السلامة من الحرائق، ويُعتبر الحدث الوحيد المتخصص في هذا المجال في مصر.

ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي بأحدث تقنيات الوقاية من الحرائق، وأنظمة الكشف والإطفاء، والإضاءة الطارئة، مع التركيز على تحسين معايير الأمان في المنشآت الحيوية وتأكيد أهمية السلامة في مواجهة التحديات الحديثة.

ويتضمن المعرض عدة حلقات نقاشية حول أهمية التأمين وإدارة المخاطر؛ لمواجهة الحرائق وضمان استمرارية الأعمال، إلى جانب أحدث تقنيات وأنظمة مكافحة الحرائق ورفع معايير الصحة والسلامة المهنية في شمال إفريقيا.

وصرح مدحت شوقي، مدير المعارض بشركة إنفورما ماركتس مصر، قائلاً: "يسعدنا تنظيم هذا الحدث، الذي يحتوي على المعرض الوحيد المتخصص في قطاع السلامة من الحرائق في مصر، والذي يُبرز أهمية تعزيز معايير الأمان والحماية في المنشآت الحيوية. نفخر بأن المعرض يحظى بدعم الحكومة المصرية، مما يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه في زيادة الوعي بأحدث تقنيات الوقاية من الحرائق، مؤكدًا مكانة مصر كداعم رئيسي للابتكار والحلول المتطورة في هذا المجال."

تجدر الإشارة إلى وجود فعاليات بارزة على هامش المعرضَين؛ بما في ذلك لقاء السيدات في مجال الطاقة لتبادل الخبرات والاحتفاء بمساهمات المرأة وتعزيز دورها القيادي، ومنتدى قيادة الطاقة المتجددة، الذي يسلط الضوء على النمو السريع لسوق الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل سنوي يتجاوز 6% بحلول عام 2029، ومنتدى أنظمة الكهرباء المستقبلية الذي يناقش تحديات وابتكارات الطاقة اللا مركزية وسوق السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى اجتماع المائدة المستديرة للأعمال في إفريقيا الذي يُتيح منصة مثالية للتواصل بين قادة القطاع، إلى جانب منطقة استشارات مخصصة للمصنعين والمبتكرين والمستثمرين ومديري المشروعات والموزعين المحليين.

