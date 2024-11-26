لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

خلال زيارته لمصر.. اللاعب العالمي خواكين نيمان يشيد بجودة ملاعب نادي مدينتي للجولف- فيديو

04:05 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

خواكين نيمان خلال زيارته لمصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعلان تحريري

زار لاعب الجولف العالمي خواكين نيمان نادي مدينتي للجولف، في إطار زيارته السياحية الأولى لمصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مدينتي للجولف فيديو للاعب خلال تواجده بالنادي، رفقة عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى .

وأدى اللاعب العالمي نيمان بعض التدريبات والتسديدات البعيدة. وأشاد بجودة ملاعب نادي مدينتي للجولف، مؤكدًا أنها من أفضل ملاعب الجولف في العالم ومؤهلة لاستضافة بطولات الجولف الاحترافية العالمية.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالتواجد داخل نادي مدينتي للجولف، مشيراً إلى أنه سيسافر إلى الأقصر وأسوان للتعرف علي المزيد من الثقافة المصرية .

من جانبه، رحب عمر هشام طلعت باللاعب العالمي خواكين نيمان، وأكد أن نادي مدينتي للجولف أصبح محط أنظار أشهر لاعبي الجولف حول العالم، وذلك بعد استضافته للعديد من البطولات الدولية، وهو ما يسهم في جذب السياحة الرياضية إلى مصر.

خواكين نيمان هشام طلعت مصطفى نادي مدينتي للجولف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بحضور رئيس "القابضة للكهرباء".. انطلاق معرضَي مصر للطاقة وفايركس مصر 2024

إعلان

إعلان

قناة مفتوحة.. شاهد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري الأبطال مجانا
حجز شقق سكن لكل المصريين.. زحام وطوابير أمام مكاتب البريد- صور