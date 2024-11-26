آخر موعد للتقديم على وظائف هيئة النقل العام بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

ينتهي التقديم على وظائف هيئة النقل العام بالقاهرة في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، وذلك لشغل عدد من الوظائف القيادية المعلن عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وفيما يلي الوظائف المعلن عنها من قبل هيئة النقل العام بالقاهرة، وفق نص الإعلان الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات

يتولى الإشراف على أعمال التعاقدات الداخلية والخارجية، وإعداد مشروع ميزانية التعاقدات بالنقد الأجنبي أو المحلي، وإجراء الاتصالات مع الجمارك للانتهاء من تخليص الشحنات الواردة من الخارج.

ويشترط في المتقدمين الحصول على مؤهل عال يناسب نوع وطبيعة العمل، إلى جانب تقديم المستندات التالية:

1- أصل + 5 نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد (التاريخ الوظيفي - القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار - القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته على إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي).

2- عدد 6 صور شخصية.

- مدير عام الإدارة العامة للحسابات والمراجعة

يتولى الإشراف على إصدار التعليمات بشأن قواعد العمل لإعداد الميزانية العمومية لتحديد المركز المالي للهيئة واستخدام أساليب المراجعة المالية وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح والتعليمات المالية.

ويشترط الحصول على بكالوريوس تجارة أو ما يعادله، مع تقديم المستندات المطلوبة التالية:

1- أصل + 5 نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد (التاريخ الوظيفي - القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار - القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته على إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي).

2- عدد 6 صور شخصية.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الفرص المعلن عنها، من خلال الرابط التالي، من هنا.

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