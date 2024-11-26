السيسي: الدولة تهتم بذوي الهمم باعتبارهم منحة من الله

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أندرو بارسون، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

وأكد الرئيس، اهتمام الدولة الشديد بالمواطنين من ذوي الهمم باعتبارهم منحة من الله، وأن الدولة خصصت لهم يوم "قادرون باختلاف" للاحتفال بهم سنويًا، وأنها تعمل على تيسير انخراطهم في مجريات الحياة بشكل طبيعي، بما في ذلك في مجال الرياضة.

وأعرب الرئيس، عن حرص مصر على التعاون والتنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية، والتزام الحكومة بالعمل دائمًا نحو تمكين الرياضيين البارالمبيين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قد حققت في السنوات العشر الأخيرة طفرة غير مسبوقة في البنية الأساسية للرياضة في مصر، بما في ذلك إنشاء المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاهزة لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى وفقًا للمعايير الدولية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن رئيس اللجنة البارالمبية الدولية قد أعرب عن تقديره الشديد لجهود الرئيس والدولة المصرية في تعزيز منظومة الرياضة بشكل عام، وتمكين الرياضيين البارالمبيين المصريين، فضلًا عما تشهده مصر من تطور كبير في البنية التحتية الرياضية، لا سيما على صعيد إقامة منشآت رياضية وفقًا للمعايير الدولية لتمكين الرياضيين ومن ضمنهم الرياضيين من ذوي الهمم، إضافة إلى تحديث منظومة الحوافز والمعسكرات والتدريبات للرياضيين البارالمبيين، مؤكدًا تطلعه للتعاون مع مصر خاصة في ظل استضافة مصر لعدد من الفعاليات والمسابقات البارالمبية الدولية في الفترة المقبلة.

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