فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات "الكهرباء" لبدء الشتاء

كتب- محمد صلاح:

وجَّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الشتاء، وضرورة الإشراف المباشر من قِبل رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء، على مراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات القريبة من مسارات مخرات السيول؛ خصوصًا في المناطق الصحراوية، في سيناء والصعيد، واتخاذ ما يلزم لحمايتها؛ حتى لا تتسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي.

جاء ذلك خلال استعراض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقارير اللجان المعنية في الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة على مستوى الجمهورية "إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا"، في ما يخص الانتهاء من الاستعداد لفصل الشتاء وما يصاحبه من تغيرات في الطقس ورياح وسقوط الأمطار، وتأمين الشبكة لمواجهة أي انقطاعات طارئة، وتكثيف عمليات الصيانة وزيادة أعداد فرق الطوارئ.

وأشار عصمت إلى استمرار المرور على مكونات الشبكة من قِبل فرق الصيانة في جميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة إلى تأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

تجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي

وأكد عصمت ضرورة توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها لأي سبب في إطار استعدادات شركات التوزيع لفصل الشتاء، والانتهاء من أعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب غمرها بالمياه في حالة حدوث أمطار شديدة.

ونوه الوزير بزيادة الإجراءات التي تقوم بها شركات الكهرباء لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها، وأهمية وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف في شركات النقل والتوزيع، مضيفًا أن تطوير شبكات النقل والتوزيع له أثر كبير في تأمين التغذية الكهربائية وعدم انقطاع التيار نتيجة الأعطال، وفي سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية؛ سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أم توسيع مشروعات، وتم تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء؛ لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من الطاقات الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.

إرشادات الموجهة للمواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية

وقال الدكتور محمود عصمت إن الأيام المقبلة ستشهد متابعة ميدانية لما تم اتخاذه من إجراءات خاصة في المناطق المتوقع تعرضها لمخاطر بسبب التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، مؤكدًا الاهتمام بالإرشادات الموجهة للمواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية؛ خصوصًا أثناء الأمطار الشديدة، والاتصال سريعًا على رقم "121" لتلقي أي شكاوى على مدار 24 ساعة، وأن فرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات التابعة للقطاع تقوم بالمتابعة المستمرة لجميع الشكاوى والأعطال، ويتم على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى، وهناك غرفة طوارئ في الوزارة ستعمل على متابعة العمل في جميع المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تلبي طموحات المشتركين في إطار تغيير مؤشرات الأداء الخاصة بكل الشركات.

يأتي في إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وخطة تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، واستمرارًا للمتابعة المستمرة لاستعدادات مواجهة التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، من قِبل الشركات التابعة والحد من الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على تطبيق برامج صيانة، وفقًا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كل الاستخدامات.

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