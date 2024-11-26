رئيس "مصنع 200 الحربي" يطالب العاملين الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات

القاهرة- أ ش أ:

طالب المهندس وفيق مجدى شفيق، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، عاملي المصنع، ببذل المزيد من الجهد ووجوب الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها، للنهوض بالمصنع.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المهندس وفيق مجدى شفيق مع عدد من العاملين، وذلك بحضور قيادات المصنع من رؤساء القطاعات ورؤساء اللجان؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات الجار تنفيذها وإشراكهم في عملية صُنع القرار والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد صقر إن اللقاء بدأ بكلمة افتتاحية؛ حرص خلالها رئيس مجلس إدارة المصنع (200 الحربي) على نقل تحيات وزير الدولة للإنتاج الحربي للعاملين، وحثهم على التكاتف والعمل كأسرة واحدة للنهوض بالشركة، مضيفًا أنه تم خلال اللقاء إجراء عرض تقديمي عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

وأضاف أن رئيس مجلس إدارة المصنع حرص على الاستماع لمطالب العاملين واستفساراتهم وكذا مقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية، وتم الرد على هذه الاستفسارات والتوجيه بدراسة مطالب ومقترحات العاملين بواسطة المختصين.

