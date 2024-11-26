محمود مسلم يطالب بدراسة تجربة مهرجان "العالم علمين" للاستفادة منها في التنشيط السياحي

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة، تقييم تجربة مهرجان العالم علمين، والاستفادة منها لدعم أجندة الترويج السياحي لمصر في العالم .

وقال الدكتور محمود مسلم، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم الإثنين: إن مهرجان العالم علمين أثبت نجاحه على مدار الفترة الماضية؛ لا سيما في ظل التنظيم الجيد وإعداد محتوى يناسب جميع السائحين الموجودين داخل العلمين في فترة الصيف .

وأشار مسلم إلى أن تجربة العالم علمين يجب تطويرها؛ لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح خلال الفترة القادمة، مما سيسهم في زيادة الجذب السياحي لمصر .

وأكدت آيتن أحمد فؤاد، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وضع مهرجان "العالم علمين" على خطة الترويج السياحي، باعتباره أحد المهرجانات المهمة التي تفرض نفسها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، والذي شهد مناقشة طلب الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن وضع مهرجان العالم علمين على أجندة الترويج السياحي في مصر.

وقالت آيتن أحمد فؤاد، إن الهيئة لديها أدواتها الترويجية للأحداث المهمة، ومنها استضافة البلوجر والوفود الإعلامية المحلية والأجنبية على حد السواء، وهو ما جرى اتباعه في مهرجان "العالم علمين" الماضي، مشيرةً إلى قيام وزير السياحة بزيارة المهرجان بصحبة وفد دبلوماسي يضم 12 سفيرًا لدول أجنبية مختلفة، وأعقبه مؤتمر صحفي.

وأضافت فؤاد أن مهرجان "العالم علمين" فرض نفسه على الإعلام المحلي والدولي، والهيئة مهتمة بالترويج له، وكذلك كل الأحداث المهمة؛ حيث يتم تطوير الأجندة طوال الوقت، وتهدف الهيئة إيصال رسالة مفادها أن مصر وإن امتلكت حضارة قوية عظيمة؛ لكنها أيضًا دولة شابة قادرة.

يأتي ذلك تعقيبًا على النائب محمود القط، الذي طالب بوضع مهرجان "العالم علمين" على الأجندة السياحية؛ لا سيما أنه مهرجان حقق نجاحًا وأصبح له شكل وموعد محدد وهيكل تفصيلي لبرنامجه، يتضمن فاعليات متنوعة فنية وثقافية؛ الأمر الذي يدفعنا لتأكيد أهمية استثمار هذا الحدث المهم.