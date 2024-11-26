الأحوال الجوية.. طقس بارد ومعدلات حرارة أقل من الطبيعي (نشرة الطقس)

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة يحدث الآن ويتسبب في الإحساس بالبرودة خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر والليل المتأخرة.

تراجع الحرارة ونشاط للرياح

وأضافت غانم، أن فرص سقوط الأمطار تراجعت بشكل كبير لكن انخفاض الحرارة مستمر معنا حتى نهاية الأسبوع، لافتة إلى أنه يوجد سحب منخفضة ومتوسطة في الصباح الباكر تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وهو ما يزيد من الإحساس بالبرودة، أيضًا، كما تراجعت سرعة الرياح.

وتابعت: سرعات الرياح ستنخفض مقارنة بالأيام الماضية، لكن الكتل الهوائية القادمة من أوروبا ستستمر معنا لتسجل الحرارة على القاهرة 19 درجة وهو أقل من المعدل الطبيعي.

وأكدت أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تصل لـ 13 وتنخفض في المدن الجديدة ومحافظات الصعيد التي لها ظهيرا صحراويا لتسجل 8 درجات.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس يكون معتدلا في المحافظات الجنوبية، مائلا للبرودة في المحافظات الشمالية.

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