بشرى سارة.. تفاصيل التسجيل لدراسة السنة النهائية بالجامعات ورابط التقديم

كتب- عمر صبري:

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في أوكرانيا أنه يجرى الآن التنسيق مع "الجالية المصرية-البيت المصري"، لتقديم العون للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية "بالسنة النهائية"، لتوفيق أوضاعهم ذات الصلة بالإقامة وأختام فترة السماح التي يتم منحها بعد انتهاء سريان الإقامة.

وأهابت السفارة، بالطلاب المصريين الدارسين بالسنة الدراسية النهائية بالجامعات الأوكرانية الراغبين في الاستفادة من جهود السفارة في ذلك الشأن وتسجيل بياناتهم.

وأضافت السفارة أن البيانات تتضمن: الاسم ورقم جواز السفر والجامعة والكلية التي يدرس بها الطالب ورقم الهاتف، وذلك ليتسنى للسفارة اتخاذ اللازم.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال الضغط هنا.

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