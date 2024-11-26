سكان الطوابق الأخيرة.. إجراءات مهمة لمنع حوادث صعق الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن إجراءات مهمة يجب أن يتخذها سكان الطوابق الأخيرة؛ لحمايتهم من خطر صعق الكهرباء خلال سقوط الأمطار؛ والتي تشهدها عدة أماكن في الوجهَين القبلي والبحري.

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر إجراءات يجب أن يتخذها سكان الطوابق الأخيرة لحماية المنزل من خطر صعق الكهرباء عند سقوط الأمطار والسيول.

4 إجراءات:

- عدم ملامسة الفيش بأيدٍ مبللة.

- فصل المفاتيح والأجهزة الكهربائية.

- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إنارة الشقة قبل التأكد من عدم وجود مياه فوق سطح الشقة وداخلها.

- التأكد من عمل ممر (مزراب) لتصريف المياه فوق سطح العقار حتى لا يتم تسريب المياه للتوصيلات الكهربائية.

طرق التقدم بشكاوى إلى شركات الكهرباء

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع القطاعات التابعة لها، كما يلي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجهاز في 1 شارع المهندس ماهر أباظة خلف نادي السكة بمدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز www.egyptera.org

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر- رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- ويمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

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