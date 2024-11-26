"العمل": بدء اختبارات خريجي دورات تدريب على مهن خدمات صحية من مراكز خاصة

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، بدء تقييم واختبارات خريجي المرحلة الأولى من بعض مراكز التدريب المهني الخاصة، الحاصلة على مزاولة نشاط التدريب، من الوزارة، على مهن الخدمات الصحية، في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، من جانب لجنة مشتركة تتكون من وزارتَي العمل والصحة والسكان.

يأتي ذلك كتمهيد لتسليم هؤلاء الخريجين شهادات معتمدة، بعد التأكد من امتلاكهم المهارات اللازمة بعد العملية التدريبية داخل تلك المراكز؛ حيث تم تقييم ما يقرب من 500 متدرب في 7 مراكز كمرحلة أولى.

اختبارات خريجي دورات تدريب على مهن خدمات صحية

قال محمد الهواري، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة بوزارة العمل، إن ما قامت به "اللجنة" يأتي في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفي ضوء التعاون بين وزارتَي العمل والصحة، وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء د.خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحمد جبران وزير العمل؛ لبدء فعاليات تقييم واختبار المرحلة الأولى من خريجي مراكز التدريب الخاصة.

ترأس لجنة وزارة الصحة د.علا خير الله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، وعضوية: د.نيفين محمد مدير عام الإدارة العامة للتمريض، ود.محمد عبد الواحد، منسقًا، وعدد من أعضاء وزارة الصحة والسكان في محافظتَي القاهرة والجيزة، ومن وزارة العمل محمد جميل الهواري مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة رئيسًا للجنة، وعضوية: رباب إبراهيم عبد الله، منسقًا، وسلمى سيد، وهدى فرغلي، وندى صلاح، ورشا ممدوح، وأحمد نور، وعدد من الأعضاء ممثلي مديريتَي عمل القاهرة والجيزة.





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