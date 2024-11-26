فيديو وصور- قوات حرس الحدود توجه ضربات ناجحة ضد مهربي المواد المخدرة والأسلحة

كتب- محمد سامي:

نجحت عناصر قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها الناجحة ضد مهربي المواد المخدرة من خلال إحباط إحدى عمليات التهريب أثناء تنفيذ أعمال التفتيش بمنطقة القنطرة شرق، حيث تمكنت من ضبط كميات من "جوهر" مخدر الحشيش، ومخدر الهيدرو، وذلك خلال تهريبها داخل "بلدورات" أسمنتية محملة بصندوق إحدى العربات في محاولة لخداع عناصر التأمين.

وبحسب بيان صحفي، يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

كما نجحت قوات حرس الحدود - على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة - في ضبط كميات كبيرة من نبات البانجو و"جوهر" مخدر الحشيش ومخدر الهيدرو؛ بالإضافة إلى ضبط كميات من الأقراص المخدرة وكميات من الأسلحة مختلفة الأنواع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات؛ وذلك استمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في تأمين حدود الدولة بكل عزيمة وإصرار والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن .