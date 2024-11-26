موعد الانتهاء من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى.. تحديثات جديدة في هذا التوقيت

كتب- محمد نصار:

تواصل الحكومة ممثلة في وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان، وهيئة التخطيط العمراني، أعمال الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية على مستوى المدن والقرى بمحافظات الجمهورية من أجل الانتهاء منها في أقرب وقت.

موقف إصدار الأحوزة العمرانية للقرى والمدن

الدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني، قالت إنه تم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة في 8 محافظات بشكل كامل، موضحة أن النسبة العامة على مستوى الجمهورية تتجاوز 90%.

وأضافت "مها"، في تصريحات إلى "مصراوي"، مطلع شهر نوفمبر الجاري، إنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة للحصول على موافقتها بشأن طلبات دخول الأراضي ضمن نطاق الأحوزة العمرانية.

تحديث الأحوزة العمرانية بعد عيد الفطر

أكدت رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن التحدي المتعلق بالأحوزة العمرانية يرتبط بوضع آلية لزيادة التوسعات السكنية وفي نفس الوقت الحفاظ على الأرض.

وأشارت، إلى أنه عقب الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية الحالية، سيتم البدء في تحديث الأحوزة العمرانية القديمة بعد عيد الفطر القادم.

موعد الانتهاء من الأحوزة العمرانية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى و22471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.

وقالت الوزيرة، إنه بالنسبة للمخططات التفصيلية فقد تم الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة، و4146 من إجمالي 4478 قرية.

وشددت على الالتزام بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول شهر مارس 2025.

اقرأ أيضًا:

بدء حجز شقق "سكن لكل المصريين 5"- خطوات الحصول على وحدة

هل ينهي حكم الدستورية العليا امتداد عقد الإيجار للورثة؟.. خبير يوضح

أمطار وبرودة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

مصدر يكشف موعد رد جدية حجز برامج الحج 2025