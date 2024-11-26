رئيس ميناء دمياط يكشف تفاصيل وموعد تشغيل خط الرورو مع إيطاليا -خاص

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، تفاصيل وموعد تشغيل خط الرورو لنقل البضائع والتجارة بين مصر وإيطاليا.

وقال "عبد الله"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن أول مركب نقل بضائع على خط الرورو المصري الإيطالي تنطلق في تمام الساعة 10 صباح يوم الجمعة المقبل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أنه يتم التنسيق مع الجانب الإيطالي بشكل مستمر ومتواصل للانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بهذا التشغيل.

وشدد على أن تشغيل هذا الخط سيعزز من حركة الصادرات المصرية، إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر من جهة وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

وكان ميناء دمياط قد أجرى، عدة تجارب افتراضية لتيسير إجراءات حركة الشاحنات الخاصة بالخط الملاحي والتي تضمنت تجربة للكشف على محتويات الشاحنات الناقلة البضائع بواسطة أحدث الأجهزة المتحركة (M-60) للكشف بتقنية (X RAY) والمخصص للعمل بميناء دمياط والذي يتمتع بقدرته على الكشف بدقة عالية، كما يتمتع بمرونة وسرعة في الحركة للكشف بسهولة ويسر داخل نطاق عمله مما يسهم في كفاءة وانتظام وسرعة العملية اللوجستية بداية من تراكي السفن على رصيف الرورو وصولًا إلى خروج الشاحنات من الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اقرأ أيضًا:

بدء حجز شقق "سكن لكل المصريين 5"- خطوات الحصول على وحدة

هل ينهي حكم الدستورية العليا امتداد عقد الإيجار للورثة؟.. خبير يوضح

أمطار وبرودة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

مصدر يكشف موعد رد جدية حجز برامج الحج 2025