وزير الأوقاف يوجه بترميم مسجد أثري بالحسين مغلق منذ 16 عامًا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أًصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، توجيهاته باستئناف العمل في ترميم مسجد عبدالرحمن كتخدا الأثري الواقع داخل مستشفى الحسين الجامعي بحي الأزبكية.

وقالت وزارة الأوقاف، إن مسجد عبد الرحمن كتخدا مغلق للترميم منذ عام ٢٠٠٨م، وتسلمته شركة المقاولون العرب لعمل الترميم بتاريخ ١٢ من مارس ٢٠٢٣م، وتوقف العمل في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م، و استؤنف العمل مرة أخرى في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م بتوجيه الدكتور أسامة الأزهري وبالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وتفقد وزير الأوقاف، محيط المسجد وملحقاته للوقوف على الحالة الفعلية للمسجد الأثري والتعرف على الجوانب الفنية لجهود الشركة المنفذة، مؤكدًا حرصه وعزمه على تذليل أية عقبة تواجه أعمال الترميم بما يتناسب مع قدسية المسجد ومكانته الأثرية، مشددًا على ضرورة عمل المقايسات اللازمة بما يشمل التكلفة المحدثة لأعمال الصيانة والترميم في أقرب وقت ممكن؛ حتى يتهيأ المسجد للعبادة واستقبال ضيوف الرحمن.

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