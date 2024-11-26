إسكان النواب تطالب بزيادة مكافآت المهندسين في قانون التصالح

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، زيادة المكافآت الخاصة بالمهندسين، لدفع عجلة ووتيرة إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء، مطالبا بتوطين الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة وليس نقلهم فقط، ويكون ذلك من خلال خدمات تناسب جميع الفئات الطبقات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، لمناقشة البيان الذي ألقاه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 18 من نوفمبر، بشأن سياسات وخطط الوزارة لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية.

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