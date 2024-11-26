برواتب 8 آلاف ريـال شهريًّا.. بدء اختبارات الشباب المتقدمين على وظائف بالسعودية

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، بدء الاختبارات للشباب الذين تقدموا بأوراقهم على 21 وظيفة في مجالات "التسويق والمبيعات والشيفات"، للعمل في إحدى المؤسسات السعودية، بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة، برواتب تصل إلى 8 آلاف ريال كل شهر.

وقالت الوزارة إن هذه الاختبارات التي تتم في مقر "الوزارة " القديم بمدينة نصر، يشهدها وفد من الشركة السعودية برئاسة السيد أشرف أسامة، رئيس قناة الشيف، والمدير التنفيذي لها، وولاء حلاوة نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير فرص للشباب للعمل بالخارج، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأوضحت هبة أحمد أن هذه الفرص الجديدة تم توفيرها بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، برئاسة محمد عليان.

وأضافت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أن تنظيم الاختبارات العملية للمتقدمين، بالتنسيق مع الشركات الخارجية، يهدف إلى التأكد من مهارات العمال قبل سفرهم، ومدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم؛ بهدف تحقيق الاستقرار، والاستدامة للعامل، وتقديم عامل ماهر ومدرب لصالح صاحب العمل.

وأوضحت هبة أحمد أن الأجور في هذه الوظائف الجديدة تتراوح بين 3000 و8000 ريال كل شهر، ومن مزاياها: عقود عمل سنوية، وتذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى في حالة التجديد، ووجود سكن ملائم.