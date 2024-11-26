وزير الري: ننسق لمشروع إقليمي للتحلية لإنتاج الغذاء بالتعاون بين مصر والأردن وتونس والمغرب

كتب- أحمد السعداوي:

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة "تعزيز الحلول المتكاملة للمياه والطاقة والغذاء لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة"، ضمن فاعليات "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة".

واستعرض سويلم إجراءات تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS بالتكامل مع استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.

وأشار الوزير إلى ما تقوم به الدولة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي؛ للاستفادة من المياه المعالجة في استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الجديدة، منوهًا بالدراسات البحثية الجارية لتحقيق الاعتماد على الطاقة الشمسية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالتعاون مع عدد من الشركاء والذي يُعد أحد نماذج تطبيق مفهومWEFE NEXUS .

ولفت سويلم إلى العديد من نماذج الترابط بين المياه والطاقة في مصر؛ مثل إنتاج الطاقة الكهربائية من السد العالي وعدد من القناطر الكبرى على نهر النيل، وأيضاً المشروعات والمقترحات لتغطية المسحطات المائية بألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية .

وأشار سويلم إلى قيام الوزارة بتحديد أولويات التحول للري الحديث في الأراضي الرملية الملزمة بذلك طبقاً للقانون، وأيضاً مزارع قصب السكر والبساتين .

وأشار وزير الري إلى مجهودات الوزارة في تطوير البحيرات؛ مثل بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، حيث قامت الوزارة خلال العامين الماضيين بإجراءات متعددة لتحسين نوعية المياه بالبحيرة؛ مما انعكس إيجابيًّا على تحسن إنتاج الثروة السمكية بالبحيرة، وأدى بالتبعية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للصيادين بالمنطقة .

وأوضح سويلم أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، اعتمادًا على مواد طبيعية صديقة للبيئة لحماية أطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترًا بشمال الدلتا .

وأكد وزير الري أهمية دمج مفهوم WEFE NEXUS على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر في مؤتمر COP27 تمثل نموذجًا ناجحًا لتطبيق مفهوم WEFE NEXUS والتي يشارك فيها عدد (٣٠) دولة حتى الآن، مع توفير التمويل اللازم لتدريب عدد (٣٠٠٠) متدرب من الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ، ويتم التنسيق لإطلاق مشروع إقليمي للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالتعاون بين مصر والأردن وتونس والمغرب، تحت مظلة المبادرة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التحلية مع دولتَي السعودية والإمارات .

وأشار الوزير إلى ما تم خلال الفترة الماضية من زيادة الاهتمام البحثي بمفهوم WEFE NEXUS من خلال المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، مشيراً إلى التعاون القائم بين مصر ودولتي السعودية والإمارات في هذا المجال .