كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26-11-2024 على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تشهد حالة طقس اليوم الثلاثاء 26-11-2024، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ووفقا للهيئة، فإن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم الثلاثاء، متوقع أن تشهد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المقرر أن تكون نشاط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الغريبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة هدوء اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط اعتبارا من اليوم الثلاثاء، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة.، ويصل ارتفاع الأمواج بين 3 إلى 5 أمتار0

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على فترات متقطعة، إذ جاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر كالآتي:

- الصغرى 13 درجة والعظمى 20.

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 درجة والعظمى 20.

- 6 أكتوبر الصغرى 12 درجة والعظمى 20.

- دمياط الصغرى 13 درجة والعظمى 18.

- بورسعيد الصغرى 15 درجة والعظمى 19.

- الاسماعيلية الصغرى 12 درجة والعظمى 21.

- السويس الصغرى 12 درجة والعظمى 21.

- شرم الشيخ الصغرى 15 درجة والعظمى 25.

- الإسكندرية الصغرى 15 درجة والعظمى 19.

- العلمين الصغرى 14 درجة والعظمى 19.

- مطروح الصغرى 13 درجة والعظمى 18.

- السلوم الصغرى 12 درجة والعظمى 18.

- الغردقة الصغرى 15 درجة والعظمى 24.

- الفيوم الصغرى 12 درجة والعظمى 21.

- بنى سويف الصغرى 11 درجة والعظمى 21.

- المنيا الصغرى 10 درجة والعظمى 22.

- أسيوط الصغرى 09 درجة والعظمى 22.

- سوهاج الصغرى 12 درجة والعظمى 22.

- قنا الصغرى 12 درجة والعظمى 23.

- الأقصر الصغرى 13 درجة والعظمى 23.

- أسوان الصغرى 14 درجة والعظمى 23.

- الوادى الجديد الصغرى 11 درجة والعظمى 21.