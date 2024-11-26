نشرة التوك شو| غرق المركب السياحي بالبحر الأحمر وتراجع أسعار الفراخ والبيض

تناولت برامج التوك شو، مساء الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

عمرو أديب: للدول قراراتها وللشعوب انحيازاتها.. يا إحنا يا الإخوان في البلد

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر لا تسعى لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري عبر عن رفضه لوجود هذه الجماعة في 30 يونيو.

وخلال برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أكد أديب أن استبعاد 716 شخصًا من قوائم الإرهاب كان بمثابة استفتاء للرأي، 99.9% باختلاف المشارب والمفاهيم قالوا لا،

تؤثر على الشباب وتسحب الدولار.. برلماني: ما يقرب من 5 ملايين يدخلون مواقع المراهنات

قال عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إنه تفاجيء منذ عام بانتشار المراهنات بين الشباب، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 5 ملايين شخص يدخلون على مواقع المرهنات، وأغلبهم شباب تحت السن.

وأضاف "إمام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المراهنات انتشرت في المناطق الشعبية وعلى المقاهي، مشيرًا إلى أن البرلمان تحرك وتواصل مع وزارة الاتصالات واتخذ قرارًا بحظر هذه المواقع، وبعد ذلك حظرت الدخول إلى هذه المواقع، ولكن تغلبت هذه المواقع على الحظر من خلال إعداد مواقع جديدة.

محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل غرق المركب السياحي وجهود الإنقاذ

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن مستجدات حادث غرق المركب السياحي والجهود المبذولة في عمليات الإنقاذ.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أوضح حنفي أن الحادث وقع على مسافة 35 كيلو مترًا من الشاطئ، مشيرًا إلى أن التغير المفاجئ في أحوال الطقس فجر اليوم أدى إلى انقلاب المركب السياحي في غضون 7 دقائق فقط.

سيد علي: محمد زيدان طلب مليون جنيه لإجراء مداخلة ببرنامجي

أكد الإعلامي سيد علي، أن فريق إعداد برنامجه تواصل مع لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان لإجراء مداخلة للتعليق على الإعلان الذي ظهر فيه لشركة مراهنات، فضلا عن تبرؤ وزارة الشباب والرياضة من هذه الشركة.

وخلال برنامجه "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، قال إن اللاعب محمد زيدان طلب مليون جنيه لإجراء مداخلة بالبرنامج، معلقا: 'فريق الإعداد فوجىء أن زيدان عايز مليون جنيه عشان يعمل مداخلة معانا لتوضيح موقفه'.

"تشريعية النواب": تغليظ العقوبات ضد سارقي الكهرباء يقضي على هذه الظاهرة الخطيرة

أعلن الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، دعمه لسياسات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في المواجهة الحاسمة مع ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

وطالب من الوزير، تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة أن سرقة الكهرباء مشكلة كبيرة بعد أن وصل الفاقد في الطاقة إلى 20% معلناً تأييده التام لتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

"منتجي الدواجن": نستهدف زيادة إنتاج البيض من 14 لـ22 مليار بيضة سنويًا

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدولة تحتاج إلى التوسع في مبادرات دعم المزارعين ومنتجي الدواجن، مشيدًا بالنجاحات التي يقوم بها البنك الزراعي في ذلك السياق.

وأضاف "الزيني"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن التمويل هو أساس التشغيل والإنتاج، وهذا يحتاج توسيع مبادرات البنوك المصرية.

عضو العالمي للفتوى: هذا التصرف يزيد المشكلات الزوجية تعقيدًا -(فيديو)

أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال متصلة حول هل عندما يقول الزوج لزوجته "أنتِ طالق"، تُعتبر حقوقها قد سقطت بالكامل؟ وهل يمكنها المطالبة بحقوقها إذا كان الطلاق نتيجة خلافات بسبب علاقات خاصة تم الحديث عنها مع الآخرين؟ وكيف تتعامل الزوجة مع هذا الوضع إذا كان الزوج يرسل لها مصاريفها شهريًا؟.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إنه يجب على الزوجين أن يتعاملا بحذر شديد في مسألة الطلاق، خصوصًا عندما يتلفظ الزوج بلفظ "أنتِ طالق".

رئيس اتحاد الدواجن يكشف أسباب تراجع أسعار الفراخ في الأسواق

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد الدواجن، أن طبق البيض ارتفع كثيرًا منذ فترة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج البيض والدواجن.

وأضاف "الزيني"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الدواجن منذ شهرين ترواح بين 65 لـ70 و80 وصولا إلى 100 جنيه، مع عدم انتظام في الأسعار.